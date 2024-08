Ambiente bagno, una straordinaria evoluzione

Il termine inglese bagno, letteralmente “stanza da bagno”, è più che mai attuale: il bagno non è più un semplice ambiente di servizio, bensì una stanza al centro di progetti di interior design che mirano a renderla funzionale e ottimizzata al meglio, ma anche personalizzata.

Dalla fine del secolo scorso a oggi , infatti, l'ambiente bagno è stato il protagonista di una straordinaria escalation che, nella casa contemporanea, ha richiesto creatività, qualità dei materiali, soluzioni inedite e spesso realizzate su misura.

I cementi creativi Isoplam danno concretezza a queste esigenze, intrecciando carattere, unicità, prestazioni oltre la media e sicurezza. Ecco come diverse superfici Isoplam hanno risposto in modo esclusivo alle necessità delle stanze da bagno di tre diverse abitazioni : una residenza d'epoca in provincia di Siena, una casa contadina nel veneziano, una nuova villa poco lontano da Vicenza.

Micro Velvet per un'abitazione senese

Affreschi di inizio '900, arredi di design dalle tonalità intense e materiali importanti: è una residenza d'epoca in provincia di Siena, affacciata sulla Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio . Interessata da un progetto di ristrutturazione indoor, per dare risalto alle preesistenze storico-culturali e garantire la luminosità degli ambienti, i pavimenti sono stati realizzati con Micro Velvet di Isoplam, superficie continua a base cementizia dall'effetto vellutato.

Il rivestimento è stato applicato in tutta la zona giorno e nella stanza da bagno, senza fughe e senza alcuna interruzione di continuità: pur con uno spessore molto ridotto, di soli 3 mm, assicura da un lato una grande resistenza agli urti e all'usura , dall'altro una straordinaria idrorepellenza, fondamentale in zona ad alto tasso di umidità come bagni e lavanderie. La texture opaca, inoltre, si armonizza con le tracce artistiche e regala un utile e piacevole effetto antiscivolo .

Campagna veneziana, evocazioni cosmopolite

Una casa contadina dei primi del Novecento , un territorio da tutelare e il desiderio di dare forma ad uno spazio contemporaneo, tra design, comfort e qualità abitativa: sono gli elementi del progetto di recupero di un'antica cascina in provincia di Venezia, curato dall 'architettoLorenzo Salvaro.

Comune denominatore di tutti gli ambienti è il pavimento in Skyconcrete Indoor di Isoplam , rivestimento cementizio che in soli 3 mm ha saputo trasformare anche la stanza da bagno in un ambiente scenografico ad alte performance. La superficie continua, dalle delicate sfumature, è stata personalizzata nella finitura e nella colorazione e presenta ottimi doti di aderenza e resistenza all'urto, agli agenti chimici, all'abrasione e alla fessurazione. L' assenza di fughe, inoltre, non solo rende l'ambiente visivamente più ampio e arioso , ma limita la formazione di muffe e agevola la pulizia, per la massima igiene delle superfici.

PHouse, architettura permeabile