Provaglio d’Iseo, il programma di Marco Zuccoli Bergami va dalle tasse al palio

La lista civica «Nuova Provaglio d’Iseo» candida come sindaco Marco Zuccoli Bergomi e, per presentarlo insieme al gruppo e al programma, ha organizzato tre serate: oggi alle 20, nell’aula magna a Provaglio, domani alle 20 in sala civica a Provezze e venerdì 19 alle 20 in sala civica a Fantecolo.

Il candidato

Marco Zuccoli Bergomi esercita la professione di avvocato: il suo studio si trova in paese, ove risiede. «Ho maturato esperienze con case editrici giuridiche di primaria importanza, delle quali sono stato consulente: Utet Giuridica, De Agostini Professionale, Wolters Kluwer Italia, Il Sole 24 ore. La mia famiglia materna, Ferlinghetti, è radicata a Provaglio d’Iseo, dove si è trasferita da Brescia nella seconda metà del XIX secolo. Mia madre Claudia ha insegnato per decenni alla locale scuola media. Lo stesso si può dire per la mia famiglia paterna, ramo Bergomi, che nel XVIII secolo ha realizzato la parte residenziale del Monastero di San Pietro in Lamosa. Mi sono reso disponibile a iniziare quest’avventura amministrativa come servizio civico per il territorio in cui vivo, convinto che ognuno di noi debba rendersi parte attiva nella vita amministrativa del proprio paese».

La lista civica

La lista civica «Nuova Provaglio d’Iseo» ha come principi fondanti rappresentare la società civile e mettersi al servizio della comunità per il perseguimento del bene comune, vigilando sul rispetto totale dei principi di legalità. Il programma mira al rafforzamento del benessere sociale e del rispetto ambientale, con attenzione alle problematiche idriche, dando valore al territorio e al turismo, con progetti attrattivi di medio e alto livello culturale ed economico e con l’organizzazione di manifestazioni rievocative storiche come il palio delle contrade.

Altre novità sono lo sgravio delle imposte comunali alla piccolissima impresa locale se garantirà l’assunzione di almeno tre giovani diplomati a tempo indeterminato residenti nel comune e la creazione di una consulta dei sindaci delle precedenti amministrazioni. Altri temi al centro dell’agenda sono l’impresa locale e commerciale, l’agricoltura, la viticoltura e la caccia. Un occhio di riguardo andrà alle attività giovanili e sportive, al volontariato e alle numerose associazioni presenti nel comune, senza dimenticare gli specifici bisogni delle fasce deboli della popolazione, anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Si punta poi a rendere il paese più «bello» e fruibile mediante una maggior cura del verde pubblico, la sua costante manutenzione e la realizzazione di zone ludiche per bambini, famiglie e giovani. Nel programma anche il rinnovamento degli edifici pubblici in generale e scolastici in particolare.