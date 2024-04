Fiesse, Sergio Cavallini in campo per dare seguito al lavoro svolto

«Essendo pensionato posso dedicarmi maggiormente alla realizzazione di qualcosa di nuovo e di diverso per il mio paese. È mio intento assicurare una presenza costante in Comune e corrispondere alle esigenze dei miei cittadini». Così cinque anni fa si era espresso Sergio Cavallini, quando scese in campo per reggere le sorti del Municipio dopo le esperienze, dal 1995 al 2004, da vicesindaco e assessore.

Ora, per dare un seguito al lavoro svolto, ha deciso di puntare al bis mettendosi ancora in gioco. Cavallini appare molto determinato: «Ho scelto di ricandidarmi per senso di responsabilità nei confronti dei concittadini e della squadra amministrativa che mi supporta, per portare a compimento alcune opere e progetti intrapresi in questi anni di mandato, in particolare la realizzazione della messa in sicurezza e riqualificazione del palazzo comunale (980.000 euro)».

Fino ad oggi

«Grazie alla continua ricerca di bandi regionali e ministeriali - prosegue - abbiamo potuto realizzare diverse opere: fra queste, il completamento della messa in sicurezza di via Roma, via Cavezzo, via Garibaldi, interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza la scuola primaria. Abbiamo potuto anche realizzare il giardino inclusivo "Gianni Rodari" e un percorso naturalistico accessibile. Ma ricordo anche i mini alloggi per gli anziani e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Abbiamo inoltre provveduto all’informatizzazione degli uffici e a riqualificare piazza mercato. Grazie alla Bcc Agro Bresciano è stato realizzato l’agroparco nel complesso Madella. Con fondi comunali invece è stata messa in sicurezza la circonvallazione via Dante (170.000,00 euro) e sono stati posizionati piezometri e copertura al sito inquinato Cave Rocca (50.000 euro). Con orgoglio possiamo dire di aver attuato tutto questo senza aumentare le tasse e lasciando un bilancio comunale sano. Anzi, abbiamo ridotto l’indebitamento di circa 110.000 euro».

La lista

Nella squadra che supporterà Cavallini alle elezioni ci sarà un mix di forze nuove e persone che già siedono nel gruppo consiliare. Presto saranno presentati i candidati insieme al programma per il prossimo quinquennio. Un programma che intende porsi in continuità con l’azione amministrativa che sta per concludersi.

Cavallini rivendica di aver fatto tanto, ma «tanto è ancora da fare. Il nostro motto rimane: fare squadra, programmare, lavorare sodo e mettere le persone al centro offrendo disponibilità e presenza».