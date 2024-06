«Diario Elettorale»: a Lumezzane una sfida a due che è già storica

A Lumezzane, comunque andrà, chi vincerà farà la storia alle elezioni amministrative di sabato e domenica, in una sfida che vede contrapposti nella città valgobbina due candidati e nessun ballottaggio all’orizzonte, dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi.

Josefh Facchini è il sindaco uscente che va in cerca della riconferma: qui farebbe la storia, poiché mai nessun primo cittadino ha avuto la fiducia rinnovata da quando l’elezione è diretta. Scende in campo, al contrario di cinque anni fa, con il supporto compatto del centrodestra: cinque le liste, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, la civica dei giovani e insieme per Lumezzane. Il programma elettorale è in continuità con gli obiettivi raggiunti in questo mandato: buona amministrazione e trasparenza la priorità, verso il totale azzeramento del debito di bilancio.

Per le attività produttive, si guarda anche al rilancio dell’Itis Primo Levi insieme alle realtà del territorio per dare risposte alle esigenze del mondo del lavoro. Tra le tante infrastrutture, si vuole esaminare l’opportunità di una nuova strada d’ingresso alla zona industriale. Attenzione alla sicurezza: dopo l’introduzione del Daspo Urbano, lo si vuole applicare sempre più per mantenere in sicurezza mercati e luoghi sensibili.

Valeriano Gobbi potrebbe essere il primo sindaco civico della storia di Lumezzane, anche se supportato da una coalizione di centrosinistra con le liste Lumezzane Vale, la civica per Gobbi e il Partito Democratico. Gobbi, persona conosciuta per essere stato per trent’anni presidente della Croce Bianca locale, guarda fiducioso al post consultazioni, e ha già presentato la squadra di assessori che lo accompagneranno.

Nel programma elettorale si parte dall’industria, lavoro e commercio, con un nuovo patto città-imprese che si articola in sei punti: infrastrutture – come l’allargamento di via Ruca – ambiente – esplorando nuovi incentivi per le aziende verso la transizione ecologica – cultura, reti d’impresa, welfare aziendale – creando un sistema virtuoso per il territorio – e commercio. I servizi alla persona si riassumono attraverso la filiera della razionalizzazione e facilità di accesso agli stessi, dal monitoraggio dei nuovi bisogni e da una cultura orienta alla prevenzione delle emergenze. Per quanto riguarda i temi legati a giovani e cultura, si guarda alla realizzazione del secondo lotto della Lumeteca e alla nascita della Consulta Giovani

Su Teletutto

Domani inoltre si accendono le telecamere di Teletutto per il confronto tra i candidati sindaco alle prossime amministrative di Lumezzane. In diretta dalle 18 sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming, all’interno di Punti di Vista in studio con Renato Andreolassi i candidati Josefh Facchini e Valeriano Gobbi.