Comezzano Cizzago, Metelli ci riprova per quella che sarà una sfida a tre

Come cinque anni fa, sarà ancora Massimiliano Metelli il candidato sindaco per Lega e Forza Italia alle elezioni amministrative di Comezzano-Cizzago che si terranno a giugno. A fianco dei due partiti di centrodestra si presentano anche «Lombardia ideale» e la civica «Comezzano - Cizzago in testa».

«Ringrazio la coalizione - spiega lo stesso Metelli - per la fiducia e l’energia dimostrata. La squadra è pronta: a breve presenteremo candidati e programma. Il lavoro non inizia oggi: da anni siamo costantemente a contatto con i cittadini per ascoltare i loro problemi e proporre soluzioni. Per noi la campagna elettorale è solo l’ultimo miglio di un lungo percorso che ci riporterà ad amministrare il paese. Sono orgoglioso - conclude Metelli - del riscontro che ho avuto e del fatto che a sostenere la mia candidatura ci siano partiti di centrodestra e civici».

Massimiliano Metelli, 54 anni, è dipendente del Comune di Brescia; nella sua vita professionale ha avuto esperienze nel mondo delle associazioni di categoria ed è stato consigliere comunale per tre mandati.

Sul nome di Metelli arriva infine il commento della coalizione che lo sostiene.

«Comezzano ha bisogno di un sindaco che sappia unire serietà, esperienza, capacità ed entusiasmo - spiegano dalla squadra -. Lega, Forza Italia, Lombardia ideale e Comezzano-Cizzago in testa riconoscono a Metelli queste qualità. In un momento delicato per i comuni, il paese necessita di un cambio di marcia, senza perdere d’occhio l’aspetto legato al bilancio. Questi quattro movimenti hanno valori e idee comuni. L’alleanza dunque è stata l’approdo di un percorso condiviso».

La corsa per la carica di sindaco nel piccolo paese della Bassa sarà quindi a tre: oltre a Metelli, scenderà in campo Emanuele Fogliata (sostenuto dalla compagine Emanuele Fogliata sindaco, composta da Fratelli d’Italia e dalla civica Rinascita). Si rimane infine in attesa del nome del candidato del gruppo «Insieme si può», formazione civica che oggi rappresenta la maggioranza consiliare.