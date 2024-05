Cerveno, per il dopo Marzia Romano scende in campo l’avisino Luigi Simone Mondoni

La decisione «granitica» del sindaco Marzia Romano di non volersi ripresentare per un terzo mandato, annunciata già diverse settimane fa e sempre ventilata anche in passato, ha un po’ mandato in crisi il Comune di Cerveno e causato non poche preoccupazioni. D’altronde in un paese con circa 600 abitanti non è semplice trovare persone interessate ad amministrare il bene comune e neppure disponibili a investire il proprio tempo assumendosi così tante responsabilità.

Qualche impasse, tra marzo e aprile, c’è stato, quando si è addirittura temuto che non ci fosse nessuno disponibile a candidarsi. Per questo, è stata ipotizzata la temuta possibilità che a Cerveno arrivasse il commissario prefettizio per gestire il municipio fino all’individuazione di una persona disponibile e all’indizione di nuove elezioni. A più persone è stato chiesto, ma le risposte sono sempre state negative. Al lavoro si è messo poi un gruppo di giovani e, qualche giorno fa, è emerso il nome di Luigi Simone Mondoni.

Ex dipendente delle Poste, oggi in pensione, Mondoni è molto conosciuto in paese, in particolare per il suo impegno nel volontariato: è capogruppo dell’Avis dal 1988. La sua lista «Uniti per Cerveno» è formata da giovani e da persone con esperienza, tra cui due donne: «Ho scelto di candidarmi - spiega - con umiltà e volontà, per dare il mio contributo al benessere del paese. Insieme al mio gruppo cercherò di mettere anima e corpo in ogni decisione e di renderci disponibili all’ascolto di tutta la popolazione». Gli obiettivi a lungo termine della compagine sono la partecipazione attiva, per amministrare a misura d’uomo, preservare e rinnovare il territorio, includere la comunità e valorizzare la cultura e il turismo.

«Vogliamo metterci in gioco - conclude Mondoni – per creare una nuova visione di Cerveno, avere a cuore il nostro paese è il carburante del gruppo, il nostro intento non è stravolgerlo, ma contribuire a un migliore benessere e visibilità del comune».