Cellatica, il sindaco Marco Marini sfida ancora le urne per conquistare il bis

Il sindaco di Cellatica, Marco Marini, si ricandida per il secondo mandato. La lista civica «Cellatica insieme» ha riconfermato, appunto, Marini – classe 1956, sposato con due figli, educatore professionale in pensione – per la corsa alle amministrative. «La proposta amministrativa che desideriamo promuovere si ispira profondamente al nome della nostra lista: "Cellatica insieme" – dichiara il sindaco uscente -. "Cellatica insieme" significa prendersi cura della comunità e del territorio. Affondiamo le radici nell’idea che la solidarietà tra i concittadini e debba essere il faro della comunità. "Cellatica insieme" significa proporre un progetto di crescita per Cellatica; una crescita, però, che sia sostenibile in termini sociali, ambientali ed economici. Guardare alla crescita economica sostenibile significa creare le condizioni affinché Cellatica divenga attrattiva, in particolare per le giovani coppie e famiglie».

La squadra di «Cellatica insieme» sarà formata da 12 candidati consiglieri, 5 di questi sono già in carica nell’attuale Amministrazione. Nel complesso sono 5 le persone under 35 anni (la più giovani 18 anni) a comporre la lista. Il programma elettorale, sottolinea Marini, non nasce dalle idee di una cerchia di poche persone ma è stato pensando, condiviso e costruito con i cittadini che si sono resi disponibili a immaginare la Cellatica del futuro. «Cellatica insieme - dice Marini - significa perseguire un’idea di comunità che sappia stringersi e interessarsi all’altro. Una proposta antifascista. Per noi significa pensare un’amministrazione che sappia essere prossima ai propri concittadini».