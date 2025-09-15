Zerouno Informatica acquisisce il 100% della bresciana It’s

Zerouno Informatica si conferma un attore di primo livello nel comparto dell’Ict, ossia delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con l’acquisizione di «It’s», realtà bresciana specializzata in soluzioni informatiche per le Pmi e che ha chiuso il 2024 con un monte ricavi di poco superiore ai 2,7 milioni e un utile netto di 751mila euro.

L’operazione, formalizzata nella serata di venerdì con il supporto di Cassa Centrale Banca, Bcc di Brescia e Bcc Rivarolo Mantovano, segna una tappa significativa nel piano di crescita di Zerouno anche perché avviene a meno di un anno dall’acquisizione di Doit, azienda di Fabriano e rinomata per le sue competenze in ambito Microsoft Dynamics Crm, application development e soluzioni cloud. «L’acquisizione di It’s è per noi molto più di un’operazione industriale: è un investimento nel valore delle relazioni, nella competenza locale e nella capacità di offrire servizi sempre più personalizzati e ad alto valore aggiunto - conviene il presidente Marco Tabarelli -. Con questa integrazione, rafforziamo la nostra leadership e acceleriamo il percorso verso una digitalizzazione consapevole e sostenibile per le imprese del territorio».

Il punto

La bresciana Zerouno Informatica fa parte del gruppo Lodestar dal 2022, dando il suo prezioso contributo nel processo di trasformazione digitale ormai intrapreso dal mondo delle imprese. L’acquisizione di It’s si inserisce così in un ambizioso piano di crescita integrata che Lodestar sta portando avanti, combinando sviluppo organico e acquisizioni mirate.

«Il gruppo punta su realtà complementari, solide e profondamente radicate nei rispettivi territori, con l’obiettivo di costruire un network di eccellenze capace di generare sinergie operative, culturali e tecnologiche - rimarca una nota -. In questo contesto, Zerouno Informatica gioca un ruolo centrale, contribuendo attivamente alla creazione di un ecosistema digitale evoluto, dove qualità del servizio, innovazione e attenzione al cliente restano i pilastri fondamentali per affrontare con successo le sfide del mercato».

Un concetto inevitabilmente condiviso da Maurizio Balzarini e Piergiulio De Angelis, che hanno fin qui guidato la società acquisita da Zerouno: «L’ingresso di It’s nel gruppo Lodestar e l’integrazione con Zerouno consolidano i rapporti costruiti e ne ampliano l’orizzonte - assicurano -. Tecnologia, comunicazione e marketing diventano un’unica proposta per un servizio sempre più completo e strategico, generando nuovo valore ed entusiasmo, grazie all’impegno della nostra squadra e alla cura delle relazioni che da sempre ci contraddistingue». Questa operazione rappresenta insomma un passaggio chiave nella strategia di espansione e consolidamento di Zerouno Informatica, che da anni si distingue per la capacità di coniugare innovazione tecnologica e competenza.