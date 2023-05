Zero emissioni nette, le otto tecnologie per disegnare l’impresa del domani

Quello formato da tecnologia e transizione sostenibile è il binomio destinato a cambiare radicalmente il sistema produttivo europeo. E ciò che il Green Deal ha delineato, la proposta di regolamento «Net zero industry act» (letteralmente legge sull’industria a zero emissioni) esplicita. Presentata il 16 marzo 2023, la bozza si propone l’ambizioso obiettivo di «istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette» recita il testo.

