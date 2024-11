Vinted seduce anche i commercianti bresciani

Confesercenti dedica una giornata di studio al fenomeno alla nota piattaforma di merce usata

Sempre più persone usano Vinted

Tra le nuove frontiere del commercio online spicca Vinted, che attualmente è una delle piattaforme di «second hand» (dell’usato) più conosciute in Europa. Da maggio è arrivata anche in Italia la versione «pro», che permette a utenti «professionisti» di vendere online senza limiti circa il numero di prodotti caricabili sul proprio profilo. Un’occasione ghiotta anche per i commercianti, quindi, e non solo per chi vuole svuotare l’armadio di casa o cerca di guadagnare rivendendo ciò che non utilizz