Villanuova sul Clisi: arriva Eurobrico e assume 20 persone

Eurobrico arriva in Valle Sabbia e assume personale. L’apertura è prevista per il 19 aprile, e sul piatto il brand italiano del «Fai da te» targato Gruppo Paterno ha messo 20 posti di lavoro, fra assunzioni dirette e indotto. Mica paglia per una realtà che ha sempre dichiarato di tentare al massimo di valorizzare le sue risorse umane (oggi i collaboratori sono circa 500, dislocati in quasi 30 punti vendita su tutto il Triveneto).

Nel dettaglio, il nuovo negozio aprirà i battenti a Villanuova sul Clisi, con 2.500 mq in via Bostone, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 fino alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 19.30 con orario continuato.

Proprio sabato 20 aprile, ci sarà una grande festa inaugurale con musica e divertimento durante la quale i clienti potranno toccare con mano la varietà dei prodotti presenti in negozio, dall’utensileria a strumenti sofisticati di installazione di mobili, prodotti per la pittura, arredo per la casa, strumenti per il giardinaggio, ferramenta, componenti elettrici, idraulica, falegnameria, illuminazione.

Del resto, un’indagine recente curata da Swg per Cna (Confederazione nazionale dell’artigiano e della piccola media impresa) sottolinea che il 51% dei cittadini italiani asserisce di «arrangiarsi» nei lavori domestici, non ricorrendo più immediatamente alla chiamata dell’artigiano. Questa nuova determinazione apre le porte ad un mercato che richiede qualità dei prodotti e dei servizi: una sfida alla quale Eurobrico, da 25 anni sul mercato, risponde con un sempre maggiore radicamento sul territorio ed una sempre più consistente vocazione al bricolage della sua catena. Il Gruppo Paterno, vale la pena di ricordarlo, completa l’offerta della casa per i clienti creando una sinergia tra diverse attività; X - Lam Dolomiti che costruisce case in legno, CasaTua che le arreda ed appunto Eurobrico che offre i prodotti per la manutenzione.

