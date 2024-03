«Verso un’economia circolare»: consegnati i premi di Cogeme

È giunto alla settima edizione, il Premio di eccellenza nazionale Verso un’economia circolare, promosso da Fondazione Cogeme Ets in collaborazione con Kyoto Club e il sostegno delle più importanti associazioni di categoria. Micro biogas, indicatori urbani green, nuovi materiali e processi di raccolta, progetti educativi e approcci innovativi alla sostenibilità rappresentano a grandi linee i progetti che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, al cui bando hanno partecipato un centinaio di realtà.

Quattro le categorie premiate, due per gli enti locali e due per il mondo dell’impresa, più quattro menzioni. Per Enti locali, ossia Comuni fino a 30mila e oltre 30mila abitanti, si sono aggiudicati il premio rispettivamente il Comune di Martignano, nel Salento e il Comune di Genova, mentre per il tessuto imprenditoriale, con fatturato fino a 30 e con più di 30 milioni di euro, risultano vincitori Crossfire srl di Solarolo (Ravenna) e Iren spa di Reggio Emilia.

Quanto alle menzioni, attribuite dalle associazioni bresciane Confcooperative, Confagricoltura, Confapi e Confartigianato, i riconoscimenti vanno nell’ordine a: cooperativa Felici da Matti (Roccella Ionica, Reggio Calabria), Cascina Pulita (Mappano., Torino), Hydro Ben (Brescia), Plastiz (Torino).