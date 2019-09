Vendite a domicilio: Lombardia prima con il 15% del fatturato

Chi compra i surgelati, chi l'olio, l'aspirapolvere o prodotti per l'igiene e la bellezza. Ed è la Lombardia a guidare la classifica delle regioni italiane nella vendita a domicilio con il 15% delle vendite. Nel 2018 le aziende associate Univendita hanno realizzato nella regione un fatturato di 249 milioni 318mila euro, in crescita del 5,1% rispetto al 2017.

Nella classifica nazionale dopo la Lombardia c’è la Campania (176 milioni di euro di fatturato), il Veneto (161 milioni di euro) e il Lazio (131 milioni di euro). Nel complesso, Sud e Isole contano per un 35,1% del fatturato (583 milioni di euro); seguono Nord Ovest (419 milioni di euro), Nord Est (370 milioni di euro) e Centro (289 milioni).

Per quanto riguardo gli addetti alla vendita nel 2018, in Lombardia, hanno operato quasi 18mila venditori a domicilio, pari all’11,2% degli oltre 159mila addetti complessivi. La Lombardia si piazza dunque al terzo posto per numero di venditori, dopo la Campania (24.800 addetti) e la Sicilia (con 22.700 addetti).

«Nelle regioni meridionali,dove l’indice di occupazione femminile è più basso – dice Ciro Sinatra, presidente Univendita –, la vendita a domicilio rappresenta un’opportunità soprattutto per le donne, che rappresentano il 92,5% degli incaricati».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it