Una Piadineria anche per chi mangia senza glutine e lattosio

La sperimentazione è durata un anno e, a quanto pare, ha portato i risultati attesi. Il gruppo La Piadineria lancia «Tasty&Free», uno spin off dedicato a chi mangia senza glutine e lattosio per necessità o per scelta. Il primo punto vendita con la nuova insegna è stato aperto nel 2021 a Milano, in zona Stazione centrale. Ora il piano di sviluppo dell’innovativo format ha previsto l’inaugurazione di un secondo locale al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco e, entro la fine del mese, di un terzo store ancora a Milano, ma in piazza Velasca.

