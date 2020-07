Ubi prende atto del rilancio di Intesa, ma per ora non si esprime

Il cda di Ubi Banca ha preso atto di quanto comunicato da Intesa Sanpaolo venerdì scorso, quando Cà de Sass ha ritoccato l'offerta pubblica di scambio su Ubi aggiungendo una componente in contanti di 0,57 euro ad azione, e attende la pubblicazione del supplemento al prospetto informativo, a seguito della quale si riunirà per esprimersi al riguardo. È quanto si legge in una nota della banca.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it