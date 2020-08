Ubi, anche Letizia Moratti ai saluti

A meno di ventiquattro ore dal congedo del consigliere delegato Victor Massiah, ieri è venuto il momento dei saluti anche per la presidente di Ubi Banca Letizia Moratti. L’ex sindaco di Milano e già ministro dell’Istruzione ha inviato una lettera ai circa 20mila dipendenti dell’istituto lombardo, annunciando le sue dimissioni «a far data dalla preannunciata nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione».

La prossima riunione dell’organo collegiale di Ubi è fissata domani e sarà l’occasione buona per formalizzare la nomina ad amministratore delegato di Gaetano Miccichè. L’investitura è arrivata sempre ieri dal ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, in una conference call organizzata con la stampa per illustrare gli ottimi risultati del primo semestre (l’utile netto è salito oltre le previsioni a 2,6 miliardi di euro) e, inevitabilmente, per fare il punto sull’Opas che ha portato all’acquisizione di Ubi.

