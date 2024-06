Trattamento del legno, Isve porta in Svezia l’eccellenza made in Brescia

Angela Dessì

L’impianto dell’azienda di Poncarale vanta peraltro una parte automatizzata realizzata dalla Capitanio

3 ' di lettura

Pierluigi Cordua, presidente della Isve, all'inaugurazione in Svezia - © www.giornaledibrescia.it

La Isve di Poncarale porta in Svezia l’eccellenza del made in Brescia ed inaugura uno degli impianti più avanzati d’Europa per il trattamento del legno. Grazie all’automazione di ultima generazione, infatti, l’impianto é in grado di realizzare ben tre trattamenti preservanti ed un trattamento «fire retarding», il tutto lavorando 24 ore al giorno e senza la presenza di personale fisso. L’automazione, inoltre, dialoga direttamente con l’It del cliente, così da consentirgli di mantenere la completa