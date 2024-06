Trasporto passeggeri, il Gruppo Arriva acquisito dal fondo I Squared Capital

Il Gruppo Arriva, uno dei principali operatori di servizi di trasporto passeggeri in Europa (in Italia garantisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma in diverse province, tra cui quella di Brescia), ha annunciato il completamento della sua acquisizione da parte di I Squared Capital, un fondo indipendente specializzato nella gestione di investimenti infrastrutturali a livello globale. L’acquisizione, annunciata nell’ottobre 2023, riguarda tutte le attività di Arriva negli 11 Paesi in cui è presente.

«Il Gruppo Arriva e le sue società operative sono state tutte trasferite a I Squared come parte dell'accordo, garantendo la continuità dei servizi in tutte le aree in cui opera Arriva e rassicurando i dipendenti che continueranno a servire le comunità senza alcun impatto sulle condizioni lavorative» si legge nel comunicato congiunto della società di autotrasporti e del fondo.

«I Squared si impegna a garantire importanti investimenti a lungo termine per supportare la crescita dell’azienda e il suo percorso verso la decarbonizzazione».