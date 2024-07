Transizione 5.0: attese e timori nel Tg Economia di Teletutto

Lunedì 22 luglio alle 20.05 è andata in onda una nuova edizione del Tg Economia di Teletutto, che potete rivedere in cover a questo articolo.

In attesa dei decreti attuativi del piano Transizione 5.0, abbiamo raccolto le attese, ma anche le preoccupazioni degli imprenditori bresciani per questa importante misura di sostegno all’innovazione digitale e all’efficientamento energetico delle aziende, per cui sono stati stanziati oltre 6 miliardi di fondi Pnrr.

Siamo tornati ad occuparci anche del mercato immobiliare residenziale, per individuare le tendenze in atto, partendo come sempre dai numeri. Quelli delle compravendite, ma anche quelli relativi a mutui.

Focus infine sulla siderurgia, che sta attraversando un momento complesso per effetto del rallentamento di Germania e Cina. Anche le imprese bresciane registrano cali di ordini e produzione.