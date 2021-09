Tra i campioni del welfare ci sono anche 5 imprese bresciane

Ci sono anche cinque imprese bresciane nel listino delle 105 «Welfare champion» (erano 22 nel 2017), cui è stato assegnato il rating 5W, il livello massimo per le eccellenze in ambito welfare aziendale. Sono: Farco Group di Torbole Casaglia, società dedicata a prodotti, servizi e formazione per la sicurezza dell’impresa; Galvanica Sata di Castenedolo, specializzata in trattamento superficiale dei metalli; La Nuvola cooperativa sociale onlus di Orzinuovi; Rubinetterie bresciane Bonomi di Gussago e Studio Sila, con sede in città, che offre consulenza del lavoro per aziende e cittadini. È il risultato del Welfare Index Pmi, l'iniziativa promossa da Generali Italia.

