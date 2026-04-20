Startup, perché l’incubazione fa la differenza nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 20 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Startup

L’edizione si apre con le startup, le cui probabilità di successo aumentano se incubate. I dati rivelano infatti che le buone idee da sole non bastano a garantire la sopravvivenza delle imprese oltre i primi anni. Fondamentali diventano la valutazione preliminare della sostenibilità del progetto ed il supporto di partner qualificati nella fase di avvio.

Aerospace e siderurgia

Si parla poi della crescita del settore dell’aerospazio e della difesa, che può offrire a migliaia di imprese bresciane nuovi sbocchi, e della siderurgia, che nonostante gli interventi dell’UE, attraversa un momento delicato tra rialzo dei prezzi e domanda debole.

Lavoro e recruiting day

Quanto al mercato del lavoro, abbiamo partecipato all’ultimo recruiting day organizzato da Provincia di Brescia e agenzia Orienta. Una formula sempre più apprezzata da imprese e candidati con cui si punta ad abbattere il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.