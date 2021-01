Terna, nuovo elettrodotto a 380kV tra Brescia e Milano

Il ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato l'autorizzazione per il nuovo elettrodotto a 380 kV «Cassano-Chiari» fra le province di Milano, Bergamo e Brescia, per incrementare l'efficienza e la stabilità della rete elettrica lombarda e del Nord Italia.

Lo annuncia Terna in una nota, precisando che il via libera finale all'opera segue la valutazione positiva di impatto ambientale da parte del ministero dell'Ambiente, l'ok della conferenza dei servizi e l'intesa con la Regione Lombardia. L'apertura dei cantieri è prevista per il 2022. L'intervento, per cui Terna investirà circa 60 milioni di euro, prevede la riqualificazione a 380 kV dell'esistente elettrodotto a 220 kV, della lunghezza di circa 35 km, tra Cassano d'Adda (provincia di Milano) e Chiari.

L'opera sarà realizzata in sinergia con il collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi) e percorrerà per circa il 60% il tracciato esistente interessando i comuni di Cassano d'Adda (Mi), Casirate d'Adda (Bg), Treviglio (Bg), Calvenzano (Bg), Caravaggio (Bg), Fornovo San Giovanni (Bg), Bariano (Bg), Romano di Lombardia (Bg), Covo (Bg), Antegnate (Bg), Calcio (Bg), Urago d'Oglio (Bs), Rudiano (Bs) e Chiari (Bs).

L'intervento rientra nel quadro degli investimenti previsti dal nuovo Piano Industriale 2021-2025 di Terna che prevede in Lombardia un impegno complessivo di oltre 520 milioni di euro nei prossimi cinque anni per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale. Su scala nazionale, nell'arco temporale 2021-2025, Terna investirà complessivi 8,9 miliardi di euro.

