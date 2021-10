Terme di Sirmione cerca 50 figure da inserire subito

Terme di Sirmione cerca personale. Cinquanta figure da inserire già nei mesi invernali nelle proprie strutture: hotel, ristoranti, spa, centri termali e uffici, con un mix di contratti di apprendistato, stagionali e a tempo indeterminato.

Attraverso quattro giorni di Career day, 3 e 4 novembre, 1 e 2 dicembre all’Hotel Acquaviva di Desenzano, la storica e più importante società turistico-termale italiana sceglierà i professionisti in grado di essere parte del suo percorso di sviluppo.

«Terme di Sirmione - chiarisce il direttore generale Margherita De Angeli -, che vanta strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa, centri curativi, campo da golf e prodotti a marchio, sta effettuando un’importante riorganizzazione aziendale mirata sia a riqualificare il personale, inserendo in tutti gli uffici e back office giovani apprendisti con un forte know how, digitali informatici e dotati di strumenti innovativi, sia a ricostruire una base solida di operatori di front office, che possano essere formati e cresciuti con una logica industriale di prodotto. Queste figure sono chiamate a consolidare il percorso fatto in questi anni dall’azienda, che ha progressivamente integrato la storica offerta salute con il benessere fisico e mentale. L’inverno è per noi il momento ideale per inserire personale, formarlo e continuare in un percorso di affinamento e consolidamento degli standard già elevati che la nostra azienda offre».

Terme di Sirmione sta cercando professionisti in diversi ambiti: dai più tradizionali della salute e del benessere quali estetiste, infermieri, massaggiatori, insegnanti di yoga, ma anche medici sia delle discipline tradizionali sia aperti al cross-fertilization con discipline naturali e alle attuali tendenze della salute (mindfulness, mental wellness); dell’ospitalità come cuochi e camerieri e addetti ricevimento; negli uffici della sede centrale negli ambiti più innovativi quali marketing digitale, sales force, call center multicanale, ambiente e sicurezza. Per partecipare ai career day, inviare il curriculum vitae qui.

