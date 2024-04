Tendenze e opportunità nel commercio al dettaglio nel Tg Economia di Teletutto

Il commercio al dettaglio è un settore che corre sempre più veloce. Da qui l’importanza, per le imprese che ne fanno parte, di anticipare le tendenze e coglierne le opportunità. È di questo che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda ieri sera, lunedì 15 aprile, alle 20.05 su Teletutto. Potete rivedere l'appuntamento in cover a questo articolo.

Si è parlato di commercio al dettaglio con Fabrizio Valente, l’amministratore delegato di Kiki Lab, società bresciana che è leader nella consulenza per il retail. «Lo shopping online non manderà in crisi i negozi fisici» ha garantito, ma ne integrerà l’offerta. «Quanto all’intelligenza artificiale – ha spiegato nell’intervista – impatterà più sugli operatori che sul consumatore finale».

Di intelligenza artificiale abbiamo discusso anche con il presidente del nuovo settore Digitale di Confindustria Brescia, Sergio Venturetti. Le imprese che rappresenta – ci ha detto – avranno il compito di accompagnare e guidare anche tutte le altre aziende associate, alle prese oggi con tecnologie tanto rivoluzionarie quanto dirompenti.

Poi spazio all’agricoltura e alla finanza, senza dimenticare le rubriche di attualità, dalla Borsa alle Parole dell’Economia, a cura dei nostri esperti.