Templi crematori: la camuna Eco Fly diventa partner di Hofi

Hofi, primo operatore in Italia nel settore delle onoranze funerarie con la divisione San Siro American Funeral di Milano, ha perfezionato una partnership finalizzata a consentire l’ingresso del gruppo nell’area delle gestioni di templi crematori e nelle gestioni cimiteriali continuando lo sviluppo avviato da Augens Capital nel 2019 (Hofi è controllata da Augens Capital e Bmo Global Asset Management, ramo di asset management della nordamericana Bmo Financial Group - Bank of Montreal). L’operazione prevede che Hofi, attraverso Daigo, società di nuova costituzione, acquisti dalle famiglie Oliva e Pedretti rispettivamente il 100% di Eco Fly di Esine e di Pedretti Cimiteriale.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it