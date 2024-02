Tassi e inflazione fanno crollare le compravendite di case a Brescia: -14,8%

Paola Gregorio

Forti cali in Valcamonica e nel Sebino-Franciacorta. Il mercato è in tenuta in Valsabbia e Valtrompia

3 ' di lettura

brescia conaca redazione cronaca per francesco alberti vedute dall'alto della citta 21-06-2012 pierre putelli new eden group

La frenata delle vendite c’è anche se rispetto a Milano - dove lo stock di case in offerta è cresciuto del 16% se paragonato ai dodici mesi precedenti (contro una media italiana del 5%) - nella nostra provincia l’invenduto si è contratto decisamente rispetto alle 18mila unità negli anni pre-crisi 2007 - 2008. Nel mercato immobiliare residenziale bresciano si registra dunque un cambio di rotta: se dal 2017 al 2022 le compravendite sono sempre state in costante aumento, nel 2023 c’è stato invece u