Talent Garden è tra le cento migliori aziende «EdTech» del mondo secondo il Time

Talent Garden è stata indicata dalla celebre rivista americana Time come una delle migliori aziende a livello mondiale nel settore «EdTech», la tecnologia applicata all'istruzione. Un importante riconoscimento per la società fondata nel 2011 dai bresciani Davide Dattoli e Lorenzo Maternini (dal 2021, l’a.d. è Irene Boni) e che si occupa di formazione digitale. Nella speciale classifica di Time, peraltro, Talent Garden risulta la prima realtà italiana e tra le dieci europee.

«Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che ci consolida come leader nel panorama EdTech internazionale e italiano - ammette Davide Dattoli -. Abbiamo sempre creduto che la formazione di una nuova generazione di professionisti qualificati sia la chiave per i lavori del futuro. Il nostro obiettivo, raggiunto l’anno scorso, ha coinvolto quasi 25.000 persone formate per fornire programmi di formazione sulle competenze digitali a giovani e manager, sfruttando tecnologie all’avanguardia. L’ultimo annuncio - chiude - riguarda la prima app per Vision Pro e le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, promuovendo un ambiente di apprendimento collaborativo e dinamico».

Sotto la lente

La classifica delle migliori aziende EdTech al mondo, secondo il Time, è frutto di un lavoro di ricerca e selezione che è iniziato a dicembre 2023. Talent Garden si è posizionata al 55esimo posto ed è l’unica realtà italiana tra le prime 100 dell’elenco. Va anche rilevato che la classifica delle top 250 nell’ambito EdTech è stilata da Time in collaborazione con Statista e si basa su un punteggio che combina la forza finanziaria e l’impatto di un’azienda sul settore. L’Italia è rappresentata anche da Docsity di Torino, che si trova al 174esimo posto.

Nove delle prime 15 aziende EdTech di maggior successo al mondo si concentrano sulla fornitura di apprendimento online. La lista è dominata dalle aziende statunitensi, che occupano un terzo delle posizioni. La Cina ha il 10% e il Regno Unito il 6%. Eruditus, che guida la graduatoria di Time e Statista, nel 2023 ha registrato un fatturato di quasi 400 milioni di dollari, con una crescita del 75% rispetto all’anno precedente. La piattaforma nata a Singapore e che di recente ha trasferito la sua sede in India, offre corsi online di oltre 80 università in tutto il mondo, tra cui le business school dell’Università della Pennsylvania, di Cambridge e del Mit.

«I nostri corsi formano più di 150 grandi aziende ogni anno attraverso la gestione di vere e proprie corporate academy - puntualizza Dattoli di Talent Garden -, ma anche migliaia di giovani con tassi di occupazione superiori al 94%. Questo riconoscimento internazionale ci ricorda che dall’Italia si può fare impresa digitale globale e arriva dopo tanti anni di lavoro sull’incrocio tra tecnologia e cultura che è il cuore di Talent Garden. Grazie al nostro team di più di 250 professionisti che ha lavorato intensamente per questo prestigioso riconoscimento».