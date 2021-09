Streparava argina i danni del lockdown: bilancio da incorniciare

La soglia psicologica dei 200 milioni di ricavi non è stata scalfita. «Ci tenevamo particolarmente», confida l’ad Paolo Streparava. «Nelle drammatiche settimane del lockdown non avrei scommesso su questi risultati». Streparava Holding chiude l’esercizio 2020 con un bilancio consolidato da «incorniciare»: ricavi a 202,8 milioni, che si confrontano con il record storico di 232,6 milioni di fatturato toccato nel 2019 (-13%); un Mol/Ebitda in miglioramento a 18,7 milioni; ed un utile netto di gruppo a 9,5 milioni (era di 12,2 milioni nel 2019).

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it