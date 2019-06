Sirmione, Aquaria è la migliore Day Spa in Europa

Continuano i riconoscimenti per le strutture bresciane. Dopo il prestigioso premio come migliore spa d'Europa al Lefay Resort di Gargnano, arriva un'altra grande conferma.

Un triplo riconoscimento internazionale per il gruppo Terme di Sirmione. Aquaria Thermal SPA è stata premiata all’European Health & Spa Award come miglior Day Spa in Europa. Il Grand Hotel Terme, 5 stelle di Terme di Sirmione, si aggiudica il terzo posto in Europa come Best Medical Spa. Riconoscimento anche ai trattamenti a Metodo Terme di Sirmione: Anti-age Coral e Dna è il miglior trattamento in Italia e terzo posto in Europa.

Il premio del più selettivo concorso europeo per l’innovazione nella salute e nel benessere, è stato consegnato martedì 26 giugno a Vienna. Già premiata nel 2018 come Best Thermal Resort, Aquaria Thermal SPA porta a casa, il riconoscimento di aver creato un marchio innovativo con standard di massima qualità, in cui l’acqua e fango termali, sulfurei salsobromoiodici, e il benessere dell’ospite sono al centro dell’offerta e dei trattamenti. Ad uno di questi trattamenti a Metodo Terme di Sirmione, Anti-age Coral e Dna, è stato riconosciuto un premio importante.

Si tratta di un protocollo di benessere studiato da dermatologi in cui le risorse naturali, fango e acqua termali, si integrano con la linea cosmetica formulata con il 100% di acqua termale, Aquaria Thermal Cosmetics, e ingredienti innovativi. Il Dna è una preziosa molecola (di origine vegetale) brevettata in grado di stimolare la produzione di fibroblasti.

