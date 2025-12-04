Giornale di Brescia
EconomiaItalia e Estero

Per i single il costo della vita è il doppio di chi è in famiglia

Francesco Alberti
Lo rivela – tra gli altri – uno studio di Coldiretti, che sottolinea anche come la situazione sia aggravata dall’inflazione
La spesa di una persona single
Nel Bresciano i single sono circa il 35% della popolazione (il dato è molto più alto al Nord rispetto al Sud), stiamo parlando di circa 400mila persone. C’è chi, come Alberto Sordi, non vuole estranei per casa, c’è chi è rimasto vedovo (anzi, statisticamente più facile che sia una vedova), c’è chi è separato o divorziato. E poi ci sono ovviamente i giovani che provano l’ebbrezza della vita autonoma. Eccoli i single, una categoria che rappresenta una fetta considerevole (e in continua crescita) d

  3. Ricarica la pagina se necessario