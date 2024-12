Sindacati bresciani preoccupati: «Le aziende licenziano senza trattare»

Angela Dessì

A destare timore è il modus operandi che si sta diffondendo in Italia: si tende a ricorrere subito a licenziamenti e chiusure senza cercare soluzioni alternative

L'assemblea ai cancelli della Stanadyne - Foto © www.giornaledibrescia.it

Serpeggia una certa preoccupazione tra i sindacati confederali bresciani. Non solo per il Natale amaro, amarissimo, che attende gli oltre 200 lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro, ma anche per il «modello» che in qualche modo si sta diffondendo. Ossia, chiudere. Senza nemmeno lasciare spazio alla gestione della crisi e agli ammortizzatori sociali. Natale amaro per duecento famiglie bresciane: chiudono tre aziende E poco importa se le tre aziende che hanno annunciato in questi giorni