Sensori a garanzia dell’integrità degli aerei: Leonardo trova la soluzione con I&T Nardoni

Erminio Bissolotti - Elena Bolpagni

La realtà di Folzano si è rivelata determinante per lo sviluppo di speciali «controlli non distruttivi»

3 ' di lettura

Giuseppe Nardoni, il primo a sinistra, con alcuni colleghi nella base dell’Aeronautica militare

Il Centro aerospaziale di Leonardo si affiderà alla I&T Nardoni Institute di Folzano per la realizzazione di uno speciale sensore in grado di eseguire «controlli non distruttivi» sulle ali degli aerei. In parole più semplici, la società a controllo pubblico (il maggiore azionista è il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’amministratore delegato è l’ex ministro Roberto Cingolani) era alla ricerca di un sensore capace di effettuare rilievi volti a trovare i difetti di una struttura o di un