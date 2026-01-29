Sciopero alla Italbrix di Castenedolo: lavoratori fuori dai cancelli

Una protesta che va avanti da tutta la settimana e che ha portato diversi lavoratori a incrociare le braccia. Anche oggi fuori dalla Italbrix di Castenedolo, azienda del gruppo Italmark che si occupa di distribuzione e logistica (120 dipendenti), diverse persone hanno deciso di scioperare in segno di protesta. Al centro della vicenda una questione contrattuale che lascia scontenti alcuni degli operatori, in larga parte aderenti ai sindacati autonomi Si Cobas e Usb.

Domani è previsto un incontro in azienda tra la società, le sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale (non quindi Cobas e Usb) e l’azienda al quale è stato affidato l’appalto per il servizio di distribuzione.