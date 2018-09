Schittone nominato direttore generale di AIB

Filippo Schittone e' il nuovo direttore generale di Associazione Industriale Bresciana (AIB). La nomina e' avvenuta questo pomeriggio in Consiglio Generale.

Nato a Parma nel 1960, una laurea in Economia e una specializzazione in Diritti, economie e politiche delle comunità europee al Collegio europeo, sempre nella città emiliana, Filippo Schittone fa il suo ingresso nel sistema Confindustria nel 1990, prima in Confindustria Emilia-Romagna e successivamente in Associazione Industriale

Bresciana come responsabile del Settore Economico. Nel 2001 è direttore generale di Confindustria La Spezia e nel 2007 assume la guida di Confindustria Ancona, dove è anche amministratore delegato di So.Ge.S.I, società di servizi alle imprese.

Dallo scorso anno è anche vice direttore generale di Confindustria Marche Nord, associazione costituita tra Confindustria Ancona e Confindustria Pesaro Urbino. Inoltre è docente e componente del Comitato d'Onore al Labour Law & HRM - MALLM Master LUM School of Management (Milano) e membro dell'Advisory Board della Direzione Generale di Confindustria.

Nel 2005 viene nominato Cavaliere al Merito della Repubblica.

