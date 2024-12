Scenari industria, la discesa si ferma dopo 5 trimestri

Nel terzo trimestre 2024 l’industria bresciana blocca la sua discesa dopo cinque rilevazioni consecutive, ma non è certo questo il momento per esultare: la dinamica stabile (0,0%) pare più giustificata dal confronto con un terzo trimestre 2023, fiacco che da un effettivo assestamento. A metterlo in luce è l’indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria.

La variazione congiunturale sul periodo aprile-giugno 2024 è infatti del -3,9%, con una evoluzione giustificata dalla chiusura della maggior parte degli stabilimenti nei mesi estivi e dalla debolezza delle condizioni operative delle aziende, zavorrate dalla prosecuzione della fase di fiacchezza del contesto macroeconomico generale, che si riverbera in una nuova rarefazione della domanda, segnalata come il principale fattore di freno alla produzione.

A seguito delle evoluzioni sopra indicate, il tasso acquisito, ovvero la variazione media annua che si avrebbe se l’indice della produzione non subisse variazioni fino alla fine del 2024, è pari a -1,3%.