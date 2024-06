Savelli Technologies, boom di commesse: 76 milioni da evadere entro il 2025

Chiuso il mercato russo si sono aperti quelli di Usa Bosnia, Polonia, Germania. Verso il raddoppio ricavi

3 ' di lettura

La sede della Savelli Technologies - © www.giornaledibrescia.it

Trecento container e camion in partenza nei prossimi dieci mesi; una nuova «finestra» sul mercato americano; un business raddoppiato entro la fine del 2025. Sono alcuni dei numeri che raccontano la storia recente della Savelli Technologies di Rodengo Saiano, storica realtà attiva nella progettazione, costruzione, personalizzazione e installazione di sistemi e impianti completi per fonderie heavy-duty e ad alte prestazioni. Mercati «Nonostante il 2022 abbia segnato per noi lo stop di ogni rapport