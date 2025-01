Sarassi: «Il futuro metalmeccanico dipende dal contratto collettivo»

Flavio Archetti

La partecipazione allo sciopero del 15 gennaio è stata alta; a Milano Luca Sarassi della Cobo di Leno è salito sul palco per parlare di diritti e del contratto collettivo nazionale

L'intervento di Luca Sarassi durante lo sciopero

«Oggi non siamo qui solo per difendere i nostri diritti ma per il futuro di un intero settore, che è il cuore dell'industria italiana: la metalmeccanica». Con queste parole cariche di emozione, pronunciate al microfono milanese da Luca Sarassi (Rsu della Fim ed operatore della Cobo di Leno), Brescia è diventata protagonista della mobilitazione che ha portato nel capoluogo meneghino rappresentanti sindacali da tutta la Lombardia. Metalmeccanici in sciopero: «La proposta di contratto è inaccettabi