Cisalfa riapre il punto vendita di via Orzinuovi e assume otto persone

Cisalfa Sport riapre il negozio di via Orzinuovi, a Brescia, e lo fa annunciando otto nuove assunzioni che andranno a rafforzare la squadra del rinnovato punto vendita. Lo store – il terzo in provincia e il trentacinquesimo in Lombardia – è stato inaugurato questa mattina dopo un intervento di riqualificazione completo.

Lo spazio commerciale si sviluppa su 4.000 metri quadrati e propone un assortimento di oltre 120 marchi, dai settori running e calcio al mondo outdoor, fino al citywear. All’interno è stato ricavato anche un settore dedicato alla mobilità urbana, con skateboard, monopattini e rollerblade.

L’investimento complessivo supera 1,8 milioni di euro. «Il rifacimento del negozio – spiega il Sales Director Ismaele Niero – si inserisce in un percorso di crescita e rafforza il legame con il territorio. L’obiettivo è offrire un ambiente accessibile e pensato per tutti, dagli sportivi esperti a chi si avvicina per la prima volta al movimento».

La riapertura rientra nella strategia di espansione nazionale dell’azienda, che conta oggi oltre 160 punti vendita.