Renato Mazzoncini è il nuovo amministratore delegato di A2A

È Renato Mazzoncini il nuovo amministratore delegato di A2A. Lo annuncia il Comune di Brescia in una nota in cui si specifica che la scelta è avvenuta in condivisione con il Comune di Milano, come previsto dai patti parasociali. Il sindaco Emilio Del Bono ha anche indicato Giovanni Comboni, Fabio Lavini, Maria Grazia Speranza, Christine Perrotti, Maria Chiara Franceschetti e Carmine Trecroci come membri per la formazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione della multiutility.

Del Bono ha inoltre indicato per il collegio sindacale Chiara Segala (sindaco effettivo) e Antonio Passantino (sindaco supplente).

«Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine al presidente uscente Giovanni Valotti e all'amministratore delegato uscente Valerio Camerano - ha dichiarato il sindaco -. L'azione condotta nei due mandati ha consentito un rilancio significativo dell'azienda, sia sotto il profilo industriale, sia sotto quello finanziario. In questi sei anni sono stati realizzati importanti interventi di ammodernamento degli impianti, sono stati fatti grandi investimenti e ottenuti ottimi risultati. A2a ha messo in campo una vera e propria svolta green che ha consentito, grazie a uno sguardo lungimirante, di gestire la fornitura dei servizi nel pieno rispetto dell'ambiente. Vorrei inoltre ringraziare l'intero Cda uscente per la professionalità, la competenza e la lealtà dimostrate. Sono certo che le nuove nomine svilupperanno e implementeranno questa linea strategica, fondata su uno sviluppo sostenibile, ambientale ed economico. Sarà inoltre decisivo perseguire lo sviluppo e l'estensione del mercato dentro e fuori la Lombardia al fine di rendere sempre più solida, sia patrimonialmente sia economicamente, la società di riferimento dei bresciani».

Di seguito il profilo del nuovo amministratore delegato di A2A:

Renato Mazzoncini si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1992 e ha iniziato la carriera nello stesso anno come progettista elettrotecnico nel Gruppo Ansaldo. Dal 1997 è passato alla gestione di aziende di servizi pubblici e, tra il 1999 e il 2012, ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato di aziende private, pubbliche e miste di servizi pubblici locali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nel 2012 è stato ad di Busitalia Spa, controllata nel Gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ed è divenuto poi amministratore delegato di tutto il gruppo nel 2015. Tra il 2017 e il 2018 è stato presidente dell'UIC, un'associazione mondiale delle imprese ferroviarie, con duecento aziende ferroviarie associate di centro paesi diversi. Dal settembre 2017 è professore al Politecnico di Milano per il corso Mobility- Infrastructures and Services.



