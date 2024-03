ProWein, 55 cantine bresciane alla vetrina mondiale di Düsseldorf

Si chiude oggi a Düsseldorf, ProWein 2024, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo del dei vini e dei distillati, arrivato alla trentesima edizione. L’Italia si conferma il Paese con la rappresentanza più nutrita, (1.198 espositori, sui 5.320 totali registrati), sono in totale 55 le cantine bresciane presenti in Germania.

In un mondo del vino che cerca di orientarsi tra nuove dinamiche e sfide, il territorio Bresciano si pone come un esempio virtuoso di come valorizzare la propria offerta vinicola.

Franciacorta

Su tutte si segnala la ventina le aziende del Franciacorta ospitate nello spazio comune del Consorzio tutela del Franciacorta di Erbusco (hall 15 stand E07), dove i visitatori hanno l'opportunità di scoprire e degustare i migliori prodotti e le novità di punta dell’offerta enologica qui rappresentata; altre realtà (come Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo o Bellavista di Erbusco, solo per citare qualche nome) partecipano in altri stand.

«La Germania è un mercato chiave per il Consorzio Franciacorta e ProWein rappresenta un'opportunità eccellente per consolidare la nostra presenza in un contesto così dinamico e appassionante» afferma Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, confermando quindi che Prowein è una piattaforma strategica per aumentare la presenza in una delle piazze ritenute cruciali.

Due eventi speciali sono stati pensati per intensificare l'esperienza di visita: il primo, realizzato con Sommelier Union, si è tenuto domenica con il sommelier tedesco Maximilian Wilm, che ha presentato i vini e la denominazione Franciacorta, mentre oggi, alle 12, è prevista una masterclass organizzata con Ice, nell’ambito della quale il sommelier e giornalista Sebastian Bordthäuser guiderà gli ospiti alla degustazione di sei referenze provenienti da sei diverse cantine.

Il Garda

Il parterre bresciano si arricchisce con la nutrita rappresentanza delle cantine gardesane, pure protagoniste di imperdibili momenti, fra degustazioni e masterclass in collaborazione con prestigiose testate di settore. Alla kermesse troviamo lo stand del Consorzio Lugana, che ha nella Germania (assieme ad Italia ed Usa) il principale mercato di riferimento. Nello spazio di Ascovilo, il coordinamento delle realtà consortili lombarde presieduto da Giovanna Prandini, è ospitato anche il Consorzio Valtenesi.

ProWein attrae oltre 6.900 espositori da 60 Paesi, operatori provenienti da 140 nazioni e più di 60.000 visitatori professionali globali. Fra le tante novità è, per la prima volta, proposto quest’anno il «Concept Store», parte della mostra speciale «Packaging & Design», che offre alcuni consigli concreti ed esempi di applicazione per ottimizzare il marketing e la presentazione prodotto nel punto vendita.