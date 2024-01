Protesta degli agricoltori a Brescia, i trattori sfilano davanti al Pirellino

«Se a noi va male, a voi andrà peggio», recita la scritta di uno striscione appeso a uno dei cento trattori guidati dagli agricoltori che da questa mattina stanno protestando a Brescia contro le regole dell'Unione europea. Dopo il presidio iniziale all’Ortomercato, nel primo pomeriggio i trattori hanno sfilato davanti alla sede dell’Ufficio territoriale di Regione Lombardia in via Dalmazia, mandando il traffico in tilt. Clacson, striscioni, bandiere d'Italia: così gli addetti del settore riuniti sotto la sigla del coordinamento «Riscatto agricolo» portano le loro richieste anche in città.

Per via del corteo, via Dalmazia e via Orzinuovi sono state chiuse temporaneamente al traffico (verso le 14.45 è stata riaperta la corsia di via Orzinuovi che porta in centro città). Chiuse anche le strade attorno, da via Lamarmora a via Corsica.

Il corteo dei trattori in via Orzinuovi

Dal Pirellino i trattori hanno poi fatto dietrofront per dirigersi nuovamente verso l’Ortomercato in fondo a via Orzinuovi. Stasera dovrebbero spostarsi, stando ai piani, nell’area davanti al campo da rugby in via della Maggia a San Polo. In tutto sono cinque le giornate di protesta programmate a Brescia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it