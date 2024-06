Promos vince la gara per Barberino, il gruppo bresciano è «re degli outlet»

Promos, la «family company» dei bresciani Carlo, Filippo e Tomaso Maffioli, si è aggiudicata la gara europea indetta dal fondo DWS per la gestione di Barberino Outlet che incorona il gruppo bresciano come «re degli outlet».

«Abbiamo una quota pari al 25% del mercato italiano che corrisponde a circa il 5% di quello europeo, siamo l'operatore familiare più grande, ma non finisce qui» spiega il ceo Filippo Maffioli e anticipa qualcosa sul futuro. «Entro 12 mesi annunceremo una nuova acquisizione e stiamo guardando all'Europa. Non è un tema di mercato ma di dimensione, vogliamo trovare un partner che ci permetta in un colpo solo di mettere un piede in più mercati. Sarà un passo epocale» conclude anche se per ora nel mirino non c'è niente di concreto.