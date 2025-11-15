Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaImprese

Nuova sfida per Promos: rigenerare i centri commerciali in difficoltà

Roberto Ragazzi
Il gruppo dei Maffioli avvia il nuovo business con Pillarstone dopo la ricostruzione de Le Vele di Desenzano, devastate da un incendio nel maggio 2023
Il centro commerciale Le Vele dopo il restyling
Il centro commerciale Le Vele dopo il restyling

Da pioniere nella gestione degli outlet alla rigenerazione degli spazi retail in crisi. La bresciana Promos, società della famiglia Maffioli e leader da vent’anni nella gestione degli outlet village, cambia passo e punta su una nuova linea di business: il rilancio di strutture commerciali sotto-performanti. Un’evoluzione industriale che prende forma dopo l’esperienza maturata con la ricostruzione del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, devastato da un incendio nel maggio 2023. La

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario