Nuova sfida per Promos: rigenerare i centri commerciali in difficoltà
Il gruppo dei Maffioli avvia il nuovo business con Pillarstone dopo la ricostruzione de Le Vele di Desenzano, devastate da un incendio nel maggio 2023
Il centro commerciale Le Vele dopo il restyling
Da pioniere nella gestione degli outlet alla rigenerazione degli spazi retail in crisi. La bresciana Promos, società della famiglia Maffioli e leader da vent’anni nella gestione degli outlet village, cambia passo e punta su una nuova linea di business: il rilancio di strutture commerciali sotto-performanti. Un’evoluzione industriale che prende forma dopo l’esperienza maturata con la ricostruzione del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, devastato da un incendio nel maggio 2023. La
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.