Programma LIFE, 5,42 miliardi per la tutela dell’ambiente

Il programma LIFE è, dal 1992, l’unico dedicato alla tutela dell’ambiente e all’azione per il clima e svolge un ruolo cruciale nel sostenere l’attuazione della legislazione e delle politiche dell’Unione europea in tali settori, tra cui la Strategia europea sulla biodiversità per il 2030, il Piano europeo per l’economia Circolare e il Patto europeo per il clima.

Per la programmazione 2021-2027 potrà disporre di 5,42 miliardi da ripartirsi in quattro sottoprogrammi: Economia circolare e Qualità della vita (1,35 miliardi), Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici (947 milioni); Transizione all’energia pulita (997 milioni); Natura e biodiversità (2,15 miliardi). LIFE finanzia progetti con un tasso di cofinanziamento da un minimo del 60% ad un massimo del 95%. Sono eleggibili a costo pieno le spese relative a macchinari e impianti innovativi. Possono presentare progetti imprese di qualsiasi dimensione, enti pubblici e organizzazioni no-profit in forma singola o associata. Il LIFE, infatti, è uno dei pochi programmi europei per i quali non è obbligatoriamente richiesto un partenariato internazionale.

I bandi per il 2023 nei settori Ambiente e Azione per il clima saranno pubblicati a partire dalla metà di aprile 2023, i bandi per Transizione per l’energia pulita saranno invece pubblicati a metà maggio. Per parlare del programma LIFE IBS Consulting organizza il convegno Circular economy e transizione energetica al Brixia Forum il 20 marzo alle 16.30, nonchèla missione di imprenditori, per valutare le loro idee progettuali, alla Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles, l’11 e il 12 maggio.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it