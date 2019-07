Prima di vendere cattura il cliente: come copiare dai cinesi

Nuovi mondi, nuove modalità di far cassetto, antica ragion prima: vendere. I mondi cambiano per definizione, di questi anni - poi - cambiano anche per dislocazione. La Cina, tanto per non dire una originalità, ormai ha da dire anche sul come si vende. È capace di generare innovazione anche su questo fronte. Difficile immaginare, anche solo 5-7 anni fa, che si potesse andare nel Guangdong per copiare una buona idea in qualche negozio.

Sbagliato: oggi dovreste farlo, magari aggregandovi alla missione che Fabrizio Valente e la sua KikiLab stanno organizzando per andar laggiù, per l’appunto, a vedere nuovi mondi e nuovi modi di far business nel commercio. La Cina è uno dei riferimenti dell’edizione 2019 di Retail Innovations, 14ma edizione di quel singolare rapporto che l’Ebeltoft Group annualmente edita a livello mondiale e che trova nella bresciana KikiLab di Fabrizio Valente il suo riferimento nazionale.

