Presse per plastica: la bresciana Rpm entra nel gruppo francese Aryes

Scende la bandiera italiana e sul pennone di Rpm di Paderno Franciacorta, sale quella francese. La famiglia Inverardi, con atto firmato il 28 aprile nello studio di un notaio milanese, ha ceduto la maggioranza della società a Rep, che si posiziona così nel cuore del distretto Sebino della gomma in cui Franco e Marco Inverardi nel 2003 avevano fatto confluire le esperienze tecniche e commerciali personali, maturate nel settore della costruzione di presse orizzontali ad iniezione elettroidrauliche, dando vita a una realtà - tipico esempio del «piccolo è bello» dove bello sta per efficienza e redditività di tante imprese bresciane - in cui i due imprenditori continueranno a detenere una partecipazione e ad esser presenti in azienda, garantendo l'energia della loro esperienza su cui si sono basati i successi di Rpm.

Il punto

La società bresciana entra così in Aryes Groupe di Grenoble, rappresentata all’atto da Bruno Tabar, che con questa acquisizione compie una scelta fortemente strategica: nel distretto della gomma del Sebino è diffusa infatti la produzione di «O-ring», anelli di elastomero (o gomma) a sezione circolare, impiegati come guarnizioni per la cui produzione vengono utilizzate prevalentemente presse orizzontali come quelle prodotte da Rpm, raddoppiando la presenza in Italia e aggiungendo così alla sede di Druento in Piemonte quella di Paderno.

Il fatturato 2020, anno della pandemia, non fa testo ed occorre allora guardare al 2019, esercizio in cui i ricavi di Rpm sono stati di 4,4 milioni di euro con un margine operativo lordo sui ricavi dell’8,2%: numeri che per l’azienda di Paderno (che occupa una decina di dipendenti) non potranno che migliorare grazie all’ingresso dell’azienda bresciana in un gruppo internazionale (otto controllate e trenta agenti) che manterrà nella sede di Paderno il competence center, ma che le consentirà l'espansione sui mercati mondiali.

Con questa operazione Rep amplia la gamma delle presse prodotte: da quelle a compressione per gomma e compositi, a quelle ad iniezione sia che orizzontali che verticali per elastomeri, siliconi e tpv (polimeri termoplastici), oltre alle macchine per la devulcanizzazione degli scarti della gomma. Bon travail.

