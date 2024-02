Pmi e futuro digitale: come si evolve il modello imprenditoriale

Perché la formazione accademica da sola non basta? Cos’è il programma di Digital Mentoring per le nuove generazioni? Saranno solo alcuni degli interrogativi che animeranno la tavola rotonda dal titolo «Il Digital Mentoring per il passaggio intergenerazionale» organizzata da Future Age, Società di Change Management ad alto impatto, e Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo.

Partendo da questi e altri temi di attualità per le imprese contemporanee, l’evento offrirà un’importante occasione di approfondimento e dibattito sull’evoluzione del modello imprenditoriale delle Pmi da aziende artigianali-accentrate ad aziende digitali. Ma non solo: al centro del tavolo di confronto sarà anche la complessità del passaggio inter-generazionale in azienda, vissuto troppo spesso come un vero e proprio «diritto nobiliare» in favore dei giovani manager di famiglia, anche in totale assenza di talento manageriale.

Paolo Borghetti, Fondatore e Ad di Future Age – società di Business e Digital mentoring che ha affiancato con successo oltre 400 Pmi nel loro percorso di crescita ed evoluzione digitale – racconterà la sua esperienza sul campo e dialogherà con il pubblico.

L’appuntamento è per domani, martedì 20, dalle 17 alle 19 nella sede Cassa Padana di Via Valle Camonica 12/H, a Brescia (info: www.cassapadana.it/imprese/evento-20022024)