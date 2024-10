«Più salario e meno orario per salvare la metalmeccanica»

L’intervista a Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, oggi presente a Brescia per l’assemblea della sigla sindacale

Rocco Palombella - © www.giornaledibrescia.it

Impennata della cassa integrazione, crisi dell’automotive, costi dell’energia in grado di mettere fuori mercato le aziende e una trattativa per il rinnovo del contratto collettivo decisamente in salita. Sulla metalmeccanica italiana si è abbattuta la tempesta perfetta. Questi sono i temi al centro dell’assemblea della Uilm di Brescia in programma oggi in città, con il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. Segretario, Federmeccanica ha respinto le vostre proposte sul rinnovo contrattu