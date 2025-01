Nel maggio del 2019 le dimissioni dalla presidenza del Cda di Design Holding e dalla carica di amministratore delegato di Flos, per «diversità di vedute strategiche e di gestione».

A quasi sei anni di distanza, Piero Gandini torna alla guida di Flos B&B Italia Group, leader globale nel settore del design di alta gamma con i marchi iconici, Flos e B&B Italia. Ieri è stato nominato presidente esecutivo. «Sono tornato per contribuire ad un piano di creazione di valore per il gruppo fondato su leadership, creatività di prodotto, accelerazione dei processi decisionali e una forte cultura identitaria radicata nei marchi storici che lo compongono», spiega Piero Gandini.

Esperienza

L’imprenditore bresciano vanta una lunga e prestigiosa esperienza nel settore del design d’alta gamma e ha iniziato la sua carriera imprenditoriale come art director proprio in Flos, società con quartier generale a Bovezzo acquisita dal padre Sergio Gandini nel 1964. Sotto la sua guida come amministratore delegato e presidente di Flos per oltre 20 anni, l’azienda ha intrapreso un percorso di grande crescita e sviluppo internazionale, consolidandosi come leader nel settore e come riferimento globale per l’innovazione e l’avanguardia del design.

«La passione per il design e per la sua cultura resteranno elementi centrali del nostro sviluppo – ha dichiarato il presidente esecutivo –. La chiara focalizzazione industriale delle divisioni Furniture e Lighting sarà un elemento strategico per affrontare con precisione le opportunità e le sfide di ciascun settore, mantenendo come obiettivo comune il consolidamento del nostro posizionamento di eccellenza nei mercati globali».