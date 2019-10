Persechini, il brand bresciano delle camicie bianche da uomo

La camicia bianca è da sempre sinonimo di eleganza, un must per imprenditori o business men, ma anche per tutti gli uomini che vogliono risultare affascinanti, sempre in ordine, persino sexy. Realizzare una perfetta camicia bianca, confezionarla in Italia e riuscire a venderla in tutto il mondo solo tramite internet è invece un’impresa non da tutti.

Riuscita al bresciano Stefano Persechini che ha fatto della sua camicia bianca un’autentica specializzazione ed oggi è un brand in ascesa nel mondo delle camicie bianche di lusso. Quando due anni fa iniziò a confezionare e vendere le camicie solo sul web forse neppure immaginava che oggi sarebbe stato in grado di produrre su ordinazione oltre 1.000 articoli al mese.

«Il mio obiettivo - spiega l’imprenditore bresciano - è far diventare Persechini sinonimo di camicia bianca di qualità. Curando il prodotto nei minimi dettagli, prima e dopo la vendita». Sede legale a Castenedolo, il marchio (www.persechini.it) si serve di una sartoria in Franciacorta «l’incontro con Gianpaolo mi ha fatto scoprire un tessuto eccezionale proveniente dalla Germania di un bianco cangiante» e il magazzino logistico a Rovato. Ma soprattutto punta molto sul customer service.

«Credo che la differenza fra un prodotto di successo e non, risieda nel servizio post vendita, oggi purtroppo poco considerato dai miei colleghi imprenditori. Dopo aver confezionato e spedito ai miei clienti una camicia bianca (valore 180 euro da listino ndr) accompagnata da una lettera di ringraziamento per aver scelto una Persechini ed un buono sconto per ulteriori acquisti, tramite il mio customer service, che formo costantemente, contatto i clienti per conoscere la loro opinione, dar loro consigli e assistenza. Agli affezionati clienti offriamo anche un servizio di camicie su misura».

Alta qualità dei materiali (cotone doppio ritorto, bottoni in madreperla australiana per citare due esempi), specializzazione monoprodotto (Persechini fa solo camicie bianche da uomo), packaging curato, telemarketing, distribuzione telematica sono i punti di forza di un brand che sta conquistando interessanti fette di mercato per ora solo con la forza dell’e-commerce ma con l’obiettivo di aprire in un futuro non lontano due negozi monomarca, uno a Milano e l’altro a Roma.

«Ritengo di aver raggiunto un alto grado di conoscenza delle camicie bianche - spiega inoltre Persechini - tanto che voglio mettere a disposizione il mio know how scrivendo un libro sull’Arte della camicia bianca, primo di una futura collana». Sempre allo scopo di rafforzare il brand Persechini editerà il prossimo anno una rivista trimestrale «La camicia bianca da uomo» scritta da professionisti per professionisti fornita solo in abbonamento ai suoi affezionati clienti.

